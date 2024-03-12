توزيع مساعدات غذائية ضمن مبادرة (تشارك بالخير) في السويداء

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء اليوم مساعدات غذائية للأسر المحتاجة، وذلك ضمن مبادرة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وذكر المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا أن التوزيع تم في مقر المؤسسة، وتضمن حصصاً غذائية جرى تقديمها بالتعاون مع فعاليات أهلية لنحو سبعين أسرة من الأشد احتياجاً.

وبين نصر أن توزيع المساعدات يندرج ضمن مجموعة فعاليات خيرية يتم تنفيذها خلال الشهر المبارك ضمن هذه المبادرة وذلك بما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.

عمر الطويل

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