بيسكوف: نظام كييف يرفض إجراء أي مفاوضات مع موسكو

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ممثلي روسيا وحلف الناتو والعالم بأسره يرون الموقف الثابت لنظام كييف في رفض إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين أوردها موقع (RT): إنه “في الوقت الحالي يمكننا جميعاً أن نرى شيئاً واحداً فقط هو موقف ثابت إلى حد ما من جانب نظام كييف لإنكار إمكانية إجراء أي مفاوضات، وهذا هو الواقع الساري على الأرض”، مشيراً إلى أنه تم في أوكرانيا صدور قانون يمنع إمكانية إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

وكان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ قال في مؤتمر صحفي أمس: إن هناك حاجة إلى المفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع، ولكن يجب أن تحافظ هذه المفاوضات على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc