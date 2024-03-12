81 متقدماً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه في جامعتي حماة والبعث

حماة وحمص-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي جرى اليوم في مقر المعهد العالي للغات.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار بلغت نحو 20 بالمئة من إجمالي عدد المتقدمين باللغتين الإنكليزية والفرنسية البالغ 23 متقدماً، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال موقعي الجامعة والمعهد العالي للغات الإلكتروني.

وفي حمص، تقدم اليوم 58 طالباً وطالبة إلى امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه في المعهد العالي للغات بجامعة البعث.

وأشار رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا إلى أن النجاح في الامتحان يعد شرطاً أساسياً للقبول في برامج الدكتوراه في الجامعات، علماً أنه سيتم نشر أسماء الطلاب الناجحين على الصفحة الرسمية للجامعة والمعهد العالي للغات.

بدوره بين عميد المعهد العالي للغات الدكتور موريس العمر أن عدد المتقدمين لاختبار اللغة الإنكليزية بلغ 56 طالباً وطالبة، وطالبين للغة الفرنسية.

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