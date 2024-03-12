استشهاد مواطن لبناني وإصابة 8 في غارات لطيران العدو الإسرائيلي على البقاع الشرقي

بيروت-سانا

استشهد مواطن لبناني ظهر اليوم، وأصيب 8 آخرون بجروح في غارات لطيران العدو الإسرائيلي على البقاع شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي المعادي شن غارة على مبنى سكني في محلة “ضهر العيرون” على طريق بعلبك رياق الدولية بين بلدتي السفري وسرعين، ما أدى إلى تدميره وسقوط شهيد و8 جرحى.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية معادية عادت واستهدفت مزرعة عند أطراف بلدة النبي شيت ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وكان الطيران المعادي شن قبل ظهر اليوم غارة على الحي الشمالي في بلدة الخيام حارة الكنائس.

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