بمناسبة أعياد آذار… أصبوحة شعرية لفرع نقابة المعلمين بحمص

حمص-سانا

نظم فرع نقابة المعلمين بحمص اليوم أصبوحة شعرية بمناسبة أعياد آذار، وذلك في مديرية التربية.

واستهل الأصبوحة عضو اتحاد الكتاب العرب الشاعرة خديجة الحسن بقصيدة وطنية بعنوان (أنا من أهوى)، تناولت فلسطين وما تتعرض له من حرب إرهابية يشنها كيان مغتصب للأرض، وسط صمت دولي عما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية بحق أصحاب الأرض، وقصيدة أخرى بعنوان (مامو) وهي إحدى آلهة بلاد الرافدين تناولت فيها الواقع السوري بجميع جوانب معاناته من غربة وتشرد وفقر وخوف.

فيما تناول المخرج المسرحي والشاعر محمد خير داغستاني واقع الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية بعنوان (التيار الثالث) تحدث فيها عن الأشخاص الذين استمروا في ممارسة أعمالهم وحياتهم، ووقفوا إلى جانب رجال الجيش العربي السوربي فشكلوا صفا واحدا، ساهم في تحقيق الصمود في هذه الحرب، وبقصيدة أخرى تناول فيها حب الوطن بعنوان (بلادي) التي يراها تارة كأمه وتارة أخرى كحبيبته.

وتغنت الشاعرة عبير بلان بأمجاد سورية وبأعياد آذار والتي بنت سورية العروبة.

ولفت رئيس مكتب التنظيم في فرع نقابة المعلمين بحمص أحمد العبد لله إلى سعي النقابة الدائم لتنظيم مثل هذه الفعاليات، لتشكل بذلك منبراً ثقافياً يجذب هواة الشعر والأدب وفسحة مهمة لمن يريد تذوق الشعر من نخبة شعراء المحافظة.

هنادي ديوب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency