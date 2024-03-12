الخارجية الروسية تستدعي السفيرة السويسرية احتجاجاً على قرار برلمان بلادها بمصادرة الأصول الروسية

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم سفيرة الاتحاد السويسري في موسكو كريستينا مارتن لانغ وسلمتها مذكرة احتجاج على قرار البرلمان السويسري بمصادرة الأصول الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية في مذكرتها إلى حتمية رد موسكو في حال مصادرة الممتلكات الروسية في سويسرا، معتبرة هذا التصرف بمثابة “سرقة على المستوى الحكومي والدولي”.

وقبل أيام، صرح السفير الروسي لدى برن سيرغي غارمونين بأن مصادرة سويسرا للأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا، تعتبر “سرقة” وستضر بسمعة سويسرا عالمياً.

وكان مجلس الولايات السويسري صوت الخميس الماضي إلى جانب قرار استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في البلاد بقيمة نحو 8.5 مليارات دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا.

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