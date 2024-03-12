اكتشاف معبد بوذي يعود لأكثر من ألف سنة شمال الصين

بكين-سانا

أعلن معهد مقاطعة شانشي لعلم الآثار اكتشاف معبد بوذي يعود لأكثر من ألف سنة في مدينة داتونغ بمقاطعة شانشي شمال الصين.

ونقلت شينخوا عن المعهد قوله: إن المعبد القديم الذي يعتقد بأنه معبد رسمي أو ملكي يرجع تاريخه إلى عهد أسرة وي الشمالية ويبعد 300 متر عن أطلال قصر يعود لتلك الأسرة وفي مركزه يوجد برج الباغودا.

وعثر الباحثون على حفرة مربعة في وسط أساس برج الباغودا تحوي لؤلؤا ومجوهرات مرجانية وخواتم نحاسية وأكثر من 200 تمثال بوذي محفوظ بشكل جيد داخل البرج، حيث كان بعض التماثيل مرسومة، وبعضها مزخرف بورق ذهبي.

وبين لي شو يون نائب مدير معهد شانشي لعلم الآثار أن أطلال أساس برج الباغودا هي الأكثر حفظاً التي يتم اكتشافها في داتونغ ما يوفر مواد بحثية فيزيائية مهمة لدراسة الأشكال المعمارية لأبراج الباغودا البوذية في ذلك الوقت.

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