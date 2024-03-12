ذهبية وفضية لمنتخب السويداء ببطولة الجمهورية للقوة البدنية

السويداء-سانا

نال منتخب السويداء برياضة القوة البدنية ميدالية ذهبية وأخرى فضية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي استضافتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مؤخراً.

وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب اللاعب رائف سليقة بفئة الماستر 2 بوزن 105 كغ، فيما أحرز اللاعب محمود مذكور الميدالية الفضية بفئة الماستر 1 بوزن فوق 120 كغ.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية إياد كنعان في تصريح لمراسل سانا أن البطولة شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية وتنظيماً جيداً، واقتصرت مشاركة منتخب السويداء فيها على لاعبين حققا مراكز متقدمة وبجدارة.

عمر الطويل

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