الخارجية الفلسطينية: توسيع الاحتلال مخططاته الاستيطانية تحد سافر للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكدت الخارجية الفلسطينية أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توسيع مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية عمليات توسيع الاستيطان في الضفة والتي كان أحدثها إقامة بؤرتين استيطانيتين شمال أريحا وفي الأغوار الشمالية، مشددة على أن ذلك يمثل تحد سافر للقانون الدولي وللقرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان.

وأوضحت الخارجية أن عدم فرض المجتمع الدولي عقوبات ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية يشجع الاحتلال على مواصلة مخططاته الاستعمارية في عموم الأراضي الفلسطينية.

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