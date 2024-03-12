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رئيسي يدعو إلى اتخاذ خطوات فعالة لمحاربة جرائم الكيان الصهيوني

2024-03-11

طهران-سانا

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دول العالم الإسلامي إلى اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت رئيسي في رسالة تهنئة لرؤساء وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ضرورة تشجيع وتعزيز الأواصر الأخوية بين أبناء الأمة الإسلامية وتوسيع الأجواء الروحية والوحدة بينهم، معربا عن ثقته بأن استمرار نضال الشعب الفلسطيني والدعم المستمر والجاد له سيحرر فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى.

وبين رئيسي أن الكيان الصهيوني الغاصب الذي احتل فلسطين لأكثر من 7 عقود ارتكب وما يزال الكثير من المجازر وآخرها عدوانه على قطاع غزة الذي أسفر خلال الأشهر القليلة الماضية عن أكثر من 30 شهيداً.

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