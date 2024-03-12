روسيا تحصل على مدرّعات مسيّرة متعددة المهام

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي أن وحدات من قواته ستبدأ باختبار مركبات زوبيلو المدرّعة المعدّلة متعددة المهام يمكن التحكم بها عن بعد.

ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا عن بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة ريمديزيل الروسية قولها: إن وحدات من قوات الجيش الروسي ستبدأ في نيسان القادم باختبار المركبات المدرّعة المعدّلة.

وكانت شركة ريمديزيل كشفت عن نموذج أولي لمدرعات زوبيلو خلال منتدى الجيش 2023 مشيرة إلى أن هذه المدرعات تم تعديلها وفقا لمقترحات الخبراء العسكريين الروس، إذ تم تقليل وزنها وازدادت قدراتها على اجتياز الطرق والمناطق الوعرة وتم تصميمها لاستعمالها كمدرعات عسكرية لتقديم الدعم الناري للوحدات الهجومية في الجيش كما يمكن استخدامها لنقل الذخائر وإجلاء المصابين في المعارك ونقل المعدات اللازمة لشحن محطات الاتصال اللاسلكي العسكرية.

ويبلغ طول كل آلية من هذه الآليات 7 أمتار و46 سم وعرضها 255 سم وارتفاعها 210 سم، يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2700 كيلوغرام.

كما جهزّت بمحركات بعزم 350 حصاناً تمكنها من الحركة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة على الطرق المعبدة.

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