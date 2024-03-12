الأمم المتحدة: شعب غزة الجائع لم يعد قادراً على الانتظار

روما-سانا

حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة سيندي ماكين اليوم من أن الوقت ينفد لتجنب مجاعة في شمال قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية بسبب الافتقار إلى كميات هائلة من المواد الغذائية.

ونقلت فرانس برس عن ماكين قولها في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو كو دونغيو والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كزافييه كاستيلانوس: “الوقت ينفد والشعب الجائع في غزة لم يعد قادراً على الانتظار” مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي قلق بشدة حيال الظروف الإنسانية في قطاع غزة ولا سيما في شماله الذي يواجه كارثة إنسانية.

وأضافت ماكين: إن المجاعة وشيكة إذا لم نرفع بشكل كبير حجم المساعدة التي تدخل مناطق الشمال لافتة إلى ضرورة إدخال 300 شاحنة من المساعدة الغذائية يومياً إلى غزة.

وطالب الأطراف الثلاثة المشاركون في المؤتمر “إسرائيل” بإعادة فتح المعابر البرية المؤدية إلى القطاع المدمر والسماح بإرسال كميات أكبر من المساعدة الإنسانية.

وعقدت الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اجتماعاً بوقت سابق اليوم في روما في إطار مبادرة الطعام لغزة التي أطلقتها إيطاليا عارضة تنسيق عمل هذه الوكالات بالنسبة إلى غزة.

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