مناورات بحرية صينية روسية إيرانية مشتركة في خليج عمان

بكين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن قواتها البحرية بالاشتراك مع القوات البحرية الروسية والإيرانية ستجري مناورات في مياه خليج عمان هذا الأسبوع.

ووفقاً لبيان نشرته الوزارة على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعي فإن الأنشطة العسكرية التي ستجري هذا الأسبوع ترمي إلى الحفاظ المشترك على الأمن البحري الإقليمي مشيراً إلى أن الصين سترسل مدمّرة الصواريخ الموجّهة أورومتشي وفرقاطة الصواريخ الموجّهة لينيي وسفينة الإمداد الشامل دوغبينغو للمشاركة في التدريبات من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولفت البيان إلى أن الهدف الأساسي من هذه المناورات هو العمل على ضمان سلامة النشاط الاقتصادي البحري.

وكانت الدول الثلاث أجرت في آذار العام الماضي مناورات مماثلة تتزامن هذا العام مع توترات متصاعدة في المنطقة.

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