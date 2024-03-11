لذوي الشهداء والأسر المحتاجة.. إعانات مادية في عسال الورد

ريف دمشق-سانا

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك قدمت الفعاليات الأهلية بالتعاون مع الجمعية الخيرية والمجلس المحلي في بلدة عسال الورد بمحافظة ريف دمشق إعانة مالية لأسر الشهداء وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة لمساعدتهم في قضاء احتياجاتهم في ظل الظروف الحالية.

رئيس المجلس بالبلدة طعان خلوف أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن القيمة الإجمالية للإعانات بلغت 400 مليون ليرة تسهم في تحسين الوضع المعيشي لعدد من العائلات خلال هذا الشهر الفضيل.

سفيرة اسماعيل

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