افتتاح مهرجان سوق الخير في مجمع أفاميا في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بمناسبة شهر رمضان المبارك افتتح اليوم مهرجان سوق الخير في مجمع أفاميا في اللاذقية، الذي يوفر عروضاً بأسعار مخفضة لمختلف السلع والمواد الغذائية.

ويضم السوق الذي يقام بالتعاون بين محافظة اللاذقية والمؤسسة السورية للتجارة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى 13 فعالية تجارية، كل المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وغيرها من السلع بأسعار مخفضة تصل حتى 30 بالمئة.

وفي تصريح للصحفيين أكد محافظ اللاذقية عامر هلال أن السوق يوفر سلة واسعة من المواد الغذائية المطلوبة على المائدة الرمضانية بأسعار مخفضة، بعد كسر دور الوسيط، لتقدم المواد الغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، مشيراً إلى تجاوب الفعاليات التجارية المشاركة بمراعاة ظروف المواطن المعيشية، واستعدادهم لتقديم تنزيلات على مختلف أسعار السلع.

وأوضح هلال أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستشرف على مراقبة الأسعار بشكل يومي بما يضمن توفير المنتجات بالأسعار المناسبة، لافتاً إلى تقديم المحافظة بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة الأجنحة للفعاليات التجارية لعرض منتجاتها بشكل رمزي.

مدير فرع السورية للتجارة محمد سلمان بين لمراسل سانا أن السوق الخيري سيمتد طيلة أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة حتى الخامسة مساء في الأيام الـ 15 الأولى، بينما سيستمر حتى الحادية عشرة ليلاً في باقي الأيام، مشيراً إلى مشاركة 13 فعالية اقتصادية، بالإضافة إلى السورية للتجارة.

ومن الفعاليات المشاركة أوضح نور يوسف أنهم يقدمون عروضاً متنوعة تشمل المواد الأساسية من الزيوت النباتية والسمن والبرغل والكونسروة وبعض المنظفات والمناديل بأسعار تقل بما يقارب 3000 ليرة عن الأسواق، بالإضافة إلى سلل غذائية وعروض على المعلبات والبيض والمحارم.

وبين حسان عقدة ممثل إحدى الشركات الغذائية أن منتجاتهم تشمل الكاتشب والمايونيز والخردل والذرة والصويا والماجي بنسبة خصم تزداد مع حجم الصنف.

بينما أكد عبد الله الناصر أن منتجاتهم التي تشمل أصناف الحبوب والحلاوة والطحينة والمربيات والمعكرونة والمرتديلا تباع بأسعار أقل من التكلفة، بهدف مساعدة المواطن بمناسبة شهر رمضان.

بدورهم اعتبر فؤاد جمل وعصام سياف وخديجة خليل الذي قدموا إلى السوق لشراء حاجياتهم أن الأسعار مخفضة عن السوق مع وجود تنوع في المنتجات.

علاء إبراهيم

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