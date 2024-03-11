غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيدفع بأهل غزة إلى أعماق جديدة في الجحيم

نيويورك-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيره من شن كيان الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لأنه سيدفع بأهل غزة إلى أعماق جديدة في الجحيم.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله: إن المدنيين اليائسين بحاجة إلى العمل الفوري، وإن الوقت حان لإحلال السلام، داعياً إلى احترام روح شهر رمضان بإسكات الأسلحة وإزالة جميع العقبات لضمان توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الضروريين.

ودعا غوتيريش جميع القادة السياسيين والدينيين في كل مكان إلى فعل كل ما يمكن لجعل هذه الفترة وقتاً للتعاطف والعمل والسلام.

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