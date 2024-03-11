دورة تدريبية حول التعامل مع الكوارث لمتطوعي الهلال الأحمر في درعا

درعا-سانا

ركزت الدورة التدريبية التي شارك فيها 32 متطوعاً من الهلال الأحمر العربي السوري في درعا على تعزيز قدرات الاستجابة الطارئة عند وقوع الكوارث، وتقديم الدعم النفسي للمتضررين.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الدورة التي استمرت لمدة ستة أيام، شملت مختلف صنوف الجاهزية والقدرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ، وتركزت عمليات التدريب فيها على التعريف بالكارثة وشرح مفهوم التأهب لها، وكيفية تحليل المخاطر، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع القطاعات المنقذة للحياة كالأمن الغذائي وتأمين المأوى والمياه والصحة في حالات الطوارئ.

كما تم التطرق خلال الدورة وفقا للمسالمة إلى إعادة الروابط العائلية والدعم النفسي في أوقات الطوارئ.

وفي نهاية الدورة أجرى المشاركون امتحاناً لاختبار معلوماتهم وقياس مدى استفادتهم من الدورة التي نفذت بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

رضوان الراضي

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