الاحتلال يضع أسلاكاً شائكة على السور المحاذي للأقصى في منطقة باب الأسباط

القدس المحتلة-سانا

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسلاكاً شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة باب الأسباط”.

وأوضح مسؤول حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس ناصر قوس أن الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة.

ويفرض الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي حصاراً مشدداً على الأقصى، ويضع قيوداً على دخول الفلسطينيين إليه، كما أنه أصدر أوامر إبعاد بحق عشرات المقدسيين من أجل منعهم من الصلاة فيه خلال شهر رمضان.

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