الخارجية الفلسطينية: الاحتلال حول الضفة الغربية إلى ثكنة عسكرية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي حول الضفة الغربية إلى ثكنة عسكرية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال كثف وجوده العسكري في جميع مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى اجتياح الآلاف من قواته مدينة القدس بحجة حلول شهر رمضان، ونشر ما يزيد على 750 حاجزاً عسكرياً في طول الضفة وعرضها وإغلاق الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل القرى والبلدات والمدن.

وبينت الخارجية أن الاحتلال يستخدم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين والتنكيل بهم، محذرة من أن هذه الممارسات التصعيدية تهدد بتفجير الأوضاع.

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