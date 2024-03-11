أسير أوكراني: قواتنا هربت وتركتنا نواجه مصيرنا وحدنا في أفدييفكا

موسكو-سانا

كشف أسير أوكراني أن قوات نظام كييف خلال فرارها من مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية تركت جنودها في مواقعهم، حيث كانت مجموعته من بين الوحدات المتروكة التي استسلمت فيما بعد للجيش الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الأسير الأوكراني فيتالي تسالكو قوله وفقاً لوكالة نوفوستي: إنه “تم إرسال وحدته إلى مواقع بالقرب من أفدييفكا في شباط، ثم تركتهم قيادتهم هناك ولم تتواصل معهم أبداً بعد ذلك”.

وذكر تسكالو أنه علم مكان تواجد وحدته فقط عندما وقع في قبضة الجيش الروسي، لأن قيادة القوات الأوكرانية لم تبلغ عن الاتجاه الذي سيتم نقل وحدته إليه.

يذكر أنَّ أفدييفكا هي إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، وقامت من هناك بقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

وفي الـ17 من شباط الماضي أعلن الجيش الروسي سيطرته الكاملة على مدينة أفدييفكا، مشيراً إلى أن ذلك يسمح بنقل خط المواجهة بعيداً عن مدينة دونيتسك ويحميها من الهجمات الإرهابية لنظام كييف.

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