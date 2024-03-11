منشأة دواجن حماة: تأهيل حظيرتين وزيادة عدد الطيور لدعم إنتاج البيض

حماة-سانا

أدخلت منشأة دواجن حماة 21 ألفاً و500 صوص كفوج جديد ضمن حظائر التربية، ورديف لأفواج الدجاج البياض الموجودة، وذلك في إطار خطط المنشأة ورفدها بنحو 60 ألف صوص لخطة العام الحالي، بهدف زيادة إنتاج البيض.

وبين مدير عام المنشأة المهندس عمر حمود لمراسلة سانا أنه بعد إعادة تأهيل حظيرتين كانتا متوقفتين عن العمل، ووضعهما بالخدمة حالياً، أصبح عدد الحظائر 6 إنتاج و4 رعاية.

ولفت حمود إلى أن المنشأة تعمل على التدخل الإيجابي بالأسواق عبر طرح مادة بيض المائدة بأسعار منافسة وجودة عالية، حيث يتم تسويق 70 بالمئة من المنتج لإدارة التعيينات العسكرية و30 بالمئة يتم تسويقه عبر المؤسسة السورية للتجارة فضلاً عن بيع البيض عبر نافذتين تابعتين للمنشأة بشكل مباشر، الأولى في مقرها و الثانية في ساحة العاصي وسط مدينة حماة.

من جانبه أشار الدكتور مازن أسد مدير الانتاج والصحة في المنشأة إلى الإجراءات الصحية الصارمة التي تتبعها المنشأة من التعقيم الدوري الدائم واللقاحات الداعمة وإجراءات الحجر الصحي، التي ساهمت في زيادة نسبة إنتاجية البيض مقارنة بعدد أفواج الطير البياض.

وبلغ إنتاج المنشأة العام الماضي 15 مليوناً و598 ألفاً و700 بيضة وتجاوزت قيمة المبيعات 15 ملياراً و260 مليون ليرة.

سهاد حسن

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