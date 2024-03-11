(نبض الياسمين)… مجموعة شعرية للدكتورة فرقدان الناصر

دمشق-سانا

عبر شعر الشطرين قدمت الشاعرة الدكتورة فرقدان الناصر مجموعتها الشعرية الجديدة (نبض الياسمين)، وحملت عبرها تصوير الواقع في إطار الانفعال الصادق النابع عن موهبة حقيقية تؤدي الشعر ببنيته الوجدانية والإنسانية، إضافة إلى ما يمتلكه الشاعر من ثقافة ومعرفة.

تصور الشاعرة في مجموعتها لمة الأهل والأحباب في دمشق وما عايشته من خلال عملها كطبيبة ووفائها لبلدها وأرضها، وذلك مع موسيقا البحر الطويل الذي ينظم عليه الموهوبون المتمكنون فتقول:

أتوق إلى أرض الشآم وأمنها … إلى لمة تحيي القلوب فتبصر

أكفكف من سيل الدموع وحرقها … فكم نلت من هول الردى حين أذكر

وتبدو الأم في المجموعة أحب الكائنات إلى قلب الشاعرة الناصر فتنسجم عاطفتها المتدفقة لأمها مع موسيقا البحر الوافر الذي يتلاءم مع الشوق والحزن والحنان فتقول في قصيدتها (أتوق لحضن أمي):

أتوق لحضن أمي في دروب … كوى عظمي صقيع في ثراها

أعيش للحظة دفء الأماني … أصافح وجهها ألقى شذاها

ويتجلى المعلم في المجموعة الشعرية بصفته الراقية ووجوده العالي في رؤية شعرية متميزة، وفق ما لمسته وعرفته الشاعرة عنه في التعامل الحياتي مع الأجيال، فقالت مع موسيقا البحر الكامل:

طوبى لمن سكن العلا بنزاهة … سلك الصغار مساره بعناق

يهدي لنا من علمه نفعا لنا … نغدو به من أفضل الأعراق

وتعتبر الشاعرة في مجموعتها اللغة العربية من أهم وأعرق لغات العالم وما تمتلكه من مقومات في الجمال لا يمتلكه سواها، إضافة إلى أصالتها وعراقتها فتقول مع موسيقا البحر الكامل:

لغة القصائد في بحور جمة … تهدي قلائد حرفها الفتان

في صونها إرث بدا بكنوزها … حفظ لنا في ظلمة الأوطان

وتتنوع المعاني في نصوص أخرى في المجموعة الشعرية الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب والتي تقع في 231 صفحة من القطع المتوسط.

محمد خالد الخضر

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