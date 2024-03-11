قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في الخليل وقلقيلية وبلدتي قراوة بني حسان في سلفيت ودير أبو مشعل في رام الله ومخيم بلاطة في نابلس، واعتقلت 12 فلسطينياً.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برفقة 4 جرافات مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم وسطها ونور شمس شرقها، وقامت بأعمال تجريف وتخريب للبنى التحتية في عدد من الأحياء والطرقات الرئيسية والفرعية، وهدمت منشأة تجارية في مخيم نور شمس.

كما شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وأعاقت مساء أمس دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة التراويح واحتجزت العشرات على أبواب المسجد، حيث فرضت قيوداً على دخول الشبان إليه وسمحت بدخول النساء من سن الـ 40 فما فوق.

ويفرض الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي حصاراً مشدداً على المسجد الأقصى، وقيوداً على دخول الفلسطينيين إليه.

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