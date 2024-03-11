تجدد إضراب موظفي سكك الحديد وشركات الطيران في ألمانيا

برلين-سانا

أعلنت نقابة سائقي القطارات الألمانية عن إضراب جديد عن العمل في سكك الحديد لمدة 24 ساعة بالتوازي مع إضراب لموظفي شركات الطيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النقابة قولها في بيان اليوم: “إن الإضراب في قطارات الركاب سيبدأ يوم الاثنين ويستمر حتى الساعات الأولى لصباح اليوم التالي”.

وأشار البيان إلى أن الإضراب في قطارات الشحن سيبدأ قبل ساعات قليلة من إضراب قطارات الركاب ويشمل الرحلات من فرانكفورت وميونيخ ، مع تأثر شركة سيتي لاين التابعة لشركة الطيران لوفتهانزا.

وشهدت ألمانيا إضرابات في ثلاثة قطاعات مختلفة الخميس الماضي إذ توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة لوفتهانزا عن العمل ما تسبب بمزيد من المتاعب لملايين المسافرين.

يذكر أن هذه الإضرابات هي الأحدث فى موجة من التحركات العمالية التي تشهدها ألمانيا حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوى العاملة إلى فشل عمليات التفاوض بشأن الأجور في أقسام رئيسية من قطاع النقل من بينها السكك الحديدية والسفر الجوي والمواصلات العامة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc