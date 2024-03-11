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اللجنة العليا لشؤون الكنائس: استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

2024-03-10

القدس المحتلة-سانا

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن الكارثة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي المتواطئ ومؤسساته مسلوبة الإرادة التي تقاعست عن حماية أهالي القطاع وسمحت بتشريدهم وهدم منازلهم وتجويعهم وقتلهم.

وحذرت اللجنة من تصعيد الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى انتهاكاتهم بحق المصلين وتقييد وصولهم إلى الحرم القدسي الشريف.

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