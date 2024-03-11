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حفل تكريم لجرحى الحرب والمحاربين القدامى في سورية والأطباء العسكريين الروس

2024-03-10

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي الروسي ومركز التنسيق الروسي في سورية ومؤسسة التعاون السوري الروسي حفل تكريم لجرحى الحرب والمحاربين القدامى في سورية وللأطباء العسكريين الروس التابعين للقوات الروسية العاملة في سورية.

وتم خلال الحفل الذي جرى في المركز الثقافي الروسي بدمشق تقديم مجموعة من الأغاني الشعبية والحديثة باللغتين العربية والروسية، وتسليم الطاقم الطبي الروسي ميداليات وهدايا تذكارية.

كما قام موظفو مركز التنسيق الروسي في سورية بتوزيع مساعدات إنسانية للجرحى والمحاربين القدامى المكرمين.

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