طقس الغد: الجو صحو بشكل عام والحرارة حول معدلاتها

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارت شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بينما تبقى الأجواء ليلاً باردة خاصة في المرتفعات الجبلية بشكل عام مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ولاسيما في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية الغربية بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 18 / 8 المنطقة الجنوبية 17 / 6 المرتفعات الجبلية 11 / 2 المنطقة الوسطى 19 / 5 المنطقة الساحلية 21 / 12 المنطقة الشمالية 16 / 5 منطقة الجزيرة 19 / 4 المنطقة الشرقية 22 / 7 منطقة البادية 19 / 5

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