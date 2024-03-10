مع حلول شهر رمضان المبارك… المجتمع المحلي يقدم مساعدات غذائية ونقدية في بلدة الغارية الشرقية بدرعا

درعا-سانا

تتواصل المبادرات المجتمعية في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي مع حلول شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم سلل غذائية ومبالغ مالية للأسر المحتاجة.

رئيس مجلس البلدة إسماعيل الزعبي بين في تصريح لـ سانا أن أصحاب الأيادي البيضاء في البلدة قدموا نحو 400 سلة غذائية بقيمة مليون ونصف المليون ليرة للسلة الواحدة للمحتاجين والفقراء، كما تم توزيع مبلغ على الكادر التدريسي والإداري في مدارس البلدة، فيما تبرع أحد المواطنين بأجور نقل المدرسين من خارج البلدة على مدار العام.

وأضاف الزعبي: إن أحد مغتربي البلدة تبرع بنحو مليار ليرة لإكساء الطابق الأول من مشفى البلدة الذي بني على نفقة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المبادرات المجتمعية امتدت لتشمل أيضا بناء طابق ثان في إعدادية الغارية بتكلفة 700 مليون ليرة والمساهمة بنصف مليار ليرة إلى جانب مديرية التربية لإكساء مدرسة .

وبين الزعبي أن مجلس البلدة باشر بأعمال بناء سوق تجاري مؤلف من 14 محلاً يعود ريعه لصالح مجلس البلدة بتكلفة بلغت نحو 312 مليون ليرة .

ونوه الزعبي بأبناء بلدة الغارية المغتربين والقاطنين فيها الذين يعملون يداً بيد للنهوض بواقع البلدة نحو الأفضل خدمياً واجتماعياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتم بإشراف مجلس البلدة ومحافظة درعا.

لما المسالمة / رضوان الراضي

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