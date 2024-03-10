تكريم كوادر طبية وأشخاص من ذوي الإعاقة في حفل التأسيس السنوي لمؤسسة التعاون السورية الروسية

دمشق-سانا

أقامت مؤسسة التعاون السورية الروسية اليوم حفلاً بمناسبة ذكرى التأسيس السنوي للمؤسسة، وذلك في المركز الثقافي الروسي بدمشق.

وتم خلال الحفل الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المركز الروسي للمصالحة، والمركز الثقافي الروسي، والرابطة السورية لخريجي الجامعات الروسية، والمنظمة الإمبراطورية الأرثوذكسية الروسية، تكريم الكادر الطبي وشهدائه من إدارة الخدمات الطبية في وزارتي الدفاع والداخلية، وتكريم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمعية السورية للمعوقين جسدياً، إضافة إلى تقديم فقرة غنائية وطنية بالتعاون مع نقابة الفنانين السورية.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أنس الدبش أكد في تصريح لـ سانا أن المؤسسة تجسد نموذجاً عن العلاقة المتميزة التي تربط بين الشعبين السوري والروسي، مشيراً إلى أهمية البرامج التي تقوم بها المؤسسة في مختلف النواحي، بما ينعكس بالوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من خدماتها.

وأوضح رئيس مجلس أمناء التعاون السوري الروسي الدكتور فادي عيساني أن المؤسسة تعمل على مجموعة من البرامج التعليمية والصحية، عبر إنشاء مراكز تعنى بهذه المجالات في مختلف المحافظات، إضافة إلى تنمية المواهب وريادة الأعمال والقيام بعدد من المؤتمرات العلمية والتوعوية.

ولفت نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في مجال التوعية، وتسليط الضوء على عدد من الفئات في المجتمع السوري، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وخاصة بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

مهند سليمان

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