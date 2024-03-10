المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي وحققت فيها إصابات مباشرة.‌‏

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏‏استهدف ‏مقاتلونا بالأسلحة المناسبة ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدفوا بصواريخ البركان موقع ‏الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه، وحققوا إصابات مباشرة”‌‏.

كما استهدفت المقاومة أيضاً بالأسلحة الصاروخية ثكنة “‏معاليه غولان” وكذلك موقعاً ‏”الرمثا” و”السماقة” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وحققوا إصابات مباشرة.‌‏

وكانت المقاومة اللبنانية ‏استهدفت في وقت سابق اليوم آلية عسكرية ‏صهيونية من نوع “نمير” في موقع المالكية ‏ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في عرعر وموقعي بركة ريشا ورامية على الحدود اللبنانية مع لسطين المحتلة.

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