المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي وحققت فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدفوا بصواريخ البركان موقع الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه، وحققوا إصابات مباشرة”.
كما استهدفت المقاومة أيضاً بالأسلحة الصاروخية ثكنة “معاليه غولان” وكذلك موقعاً ”الرمثا” و”السماقة” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وحققوا إصابات مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم آلية عسكرية صهيونية من نوع “نمير” في موقع المالكية ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في عرعر وموقعي بركة ريشا ورامية على الحدود اللبنانية مع لسطين المحتلة.
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