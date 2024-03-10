ندية عالية ومنافسات قوية ببطولة الجمهورية للقوة البدنية للرجال

دمشق-سانا

بعد أربعة أيام وبمشاركة 100 لاعب مثلوا معظم المحافظات وهيئتي الجيش والشرطة اختتمت بطولة الجمهورية للقوة البدنية للرجال “مفتوح وماسترز” للكلاسيك ومجهز.

البطولة التي أقيمت بشكل جديد وتنظيم فني وتقني مختلف عما سبق شهدت حماساً وإثارة كبيرة لدى جمهور رياضة القوة البدنية ومنافسات قوية بجميع الأوزان.

وفي التفاصيل انتهت منافسات الكلاسيك بفوز فراس عيسى بوزن 59 كغ وسعيد نعمان 66 كغ وأبي الدقر 74 كغ وعبد الرحمن عسلية 83 كغ وعمار ربيع 93 كغ وعمران عبيد 105 كغ وتمام جنيد 120 كغ وعبد الفتاح أسبر فوق 120 كغ.

وفاز بمنافسات فئة “مجهز” للأوزان ذاتها يزن طمرق ومحمد ناصيف وأحمد ناطور وأيهم برغوث ومحمد عبيسي ومحمد يمان شيخ كريم ونوح معرواي ومحمد عمران مراد.

كما فاز بفئة ماسترز 1 باسم أحمد بوزن 74 كغ ومحمد أديب علاف 83 كغ وعبد العزيز الدراج 93 كغ وماهر أحمد 93 كغ “مجهز” وحازم عواد 105 كغ وإبراهيم عزيزة 105 كغ “مجهز” وعامر خورشيد 120 كغ علي هواش 120 كغ “مجهز” وعبد الوهاب حمامي فوق 120 كغ.

وانتهت منافسات فئة ماسترز 2 بفوز محمد غازي غازي بوزن 59 كغ وسعيد الشامي بوزن 74 كغ علي قبنض 93 كغ وباسل حوش “مجهز” ورائف سليقة 105 كغ وعمار يونس 120 كغ، أما فئة ماسترز 3 ففاز بمنافساتها عماد تكريتي بوزن 83 كغ وعصام النجار 93 كغ وبسام المصري 105 كغ.

سانا واكبت منافسات البطولة والتقت رئيس اتحاد القوة البدنية بلال بحصاص وعدداً من الكوادر واللاعبين، حيث أشار بحصاص إلى قوة المنافسة بجميع الأوزان والتي استمرت على مدى أربعة أيام وسط مشاركة كبيرة من مختلف المحافظات، مبيناً في الوقت ذاته أن البطولة أقيمت وفقاً للمعايير الدولية وبتقنيات فنية نظمت المنافسة بين اللاعبين وخصوصاً لجهة اختصار الوقت، حيث يتطلب كل لاعب ثلاث محاولات خلال المنافسات ضمن وزنه.

بدورهم لفت عدد من اللاعبين وكوادر اللعبة إلى التنظيم الملفت الذي شهدته البطولة ولاسيما من الناحية الفنية من خلال تزويد صالة الإحماء وصالة المنافسات بعدة شاشات ببرنامج واضح عليه التوقيت واسم اللاعب المطلوب واللاعب الذي يليه ما ضبط المنافسة أكثر.

محمد الرحيل

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