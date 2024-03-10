فعاليات مختلفة وأنشطة متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في درعا والسويداء

درعا-السويداء-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة شهدت محافظتا درعا والسويداء فعاليات مختلفة وأنشطة متنوعة نظمتها مؤسسات وجهات أهلية، بهدف تعريف النساء في المناطق المستهدفة بحقوقهن ومواجهة المشكلات التي يتعرضن لها، وعرض حصيلة أعمالهن في مجال المشروعات الصغيرة.

ففي درعا نظم فرعا جمعية تنظيم الأسرة السورية والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية فعالية بعنوان (ملهمات) على مسرح دار الثقافة بالمدينة، تضمنت بازاراً خيرياً لمنتجات النساء في مجالات الأعمال اليدوية والصناعات الغذائية والكونسروة وزراعة الفطر ومنتجات العسل، وعرضاً مسرحياً للفريق البرتقالي بالجمعية السورية للتنمية الاجتماعية من واقع الحياة.

وعرضت (أم بسيم أبو زريق وسوزان هزيمة وبثينة قداح ووفاء عجاج وسوسن أبازيد وعبير الأسعد) قصص نجاحهن في مجال إقامة مشروعات صغيرة، لصناعة مؤونة البيت وإعادة التدوير والأعمال اليدوية والتجميل وزراعة النباتات والعمل المجتمعي وتوثيق التراث، مؤكدات أن العزيمة والإصرار أقرب طريق إلى النجاح.

وتحدثت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري في كلمة لها عن دور المرأة السورية في النهوض بالمجتمع بعد الحرب الإرهابية، في حين تناول عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا وليد الداخول دخول المرأة سوق العمل في كل المجالات ومشاركتها للرجل في البناء والعطاء.

رئيستا فرع جمعية تنظيم الأسرة والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية نجود خليل وعلا الأسعد أشارتا في كلمتين لهما إلى الخدمات المقدمة للمرأة في مجالات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل والدعم والتمكين في مجال التدريبات المهنية والمشاريع الصغيرة.

رجاء فالح وباسمة حبابة وأمل محاميد وليلى المصري وبراءة فياض مشاركات في البازار الخيري أكدن أن البازار فرصة لتسويق منتجاتهن من المواد الغذائية والأعمال الحرفية، مشيرات إلى أن البازار يشكل دعماً معنوياً للنساء لتعزيز قدراتهن.

وكرم في ختام الفعالية بعض النساء المؤثرات في المجتمع. كما نظم فرع الهلال الأحمر جلسات توعية في بلدة أم المياذن بريف المحافظة الشرقي، طرح المشاركون فيها وفقاً لرئيس الفرع الدكتور أحمد مسالمة مجموعة حلول للتحديات التي تطال النساء في الأرياف، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية تحفيزية على هامش الجلسات.

وفي السياق نفسه، أقيمت ندوة بمدينة بصرى الشام بالتعاون مع المجتمع المحلي تحدثت فيها ناديا وائلي محامية وناشطة بمجال الدفاع عن المرأة عن ضرورة تعريف المرأة بحقوقها وبأشكال العنف الذي يمارس بحقها، وخاصة في قضايا الإرث والحق الشرعي، ومشكلات التنمر التي تتعرض لها خلال بعض حالات الطلاق.

وفي السويداء، شملت الفعاليات التي نظمها فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إقامة فعالية توعوية ترفيهية في مدينة المزرعة الرياضية بالتشبيك مع اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي استهدفت مستفيدات مركز دعم وتمكين المرأة بالجمعية للحد من الزواج المبكر.

وأشارت مقدمة الدعم النفسي الاجتماعي في مركز دعم وتمكين المرأة بالجمعية ساندي نصر الدين في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه الأنشطة تؤكد إرادة المرأة في مواجهة التحديات والأعمال الجارية، بهدف تمكينها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمعات.

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