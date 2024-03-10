شابة من السويداء تتحدى إعاقتها بإتقان العمل اليدوي

السويداء-سانا

جعلت الشابة رنا أبو دقة من محافظة السويداء من موهبتها الفطرية نقطة تحول لتحدي ظروف إعاقتها المتمثلة بحالة الشلل الرباعي عبر توجهها نحو العمل اليدوي وقيامها بتصنيع التحف الخشبية والإكسسوارات ليكون ذلك بمثابة بوابة أمل لها، للتعبير عن ذاتها وإثبات حضورها بين أفراد المجتمع.

رنا 39 عاماً رغم صعوبة النطق لديها وعدم قدرتها على الكلام أظهرت سعادتها وحبها لهذه المهنة التي اكتسبتها، حيث بدأت بالعمل والإنتاج فيها قبل نحو خمس سنوات في سبيل الاعتماد على نفسها، وذلك كما أوضح والدها ممدوح.

وبين ممدوح خلال حديثه لـ سانا الشبابية أن رنا وجدت صعوبة في البداية لكنها انطلقت فيما بعد تدريجياً بفضل إصرارها وإرادتها للإنتاج ضمن المنزل بمساعدة وتشجيع منه ومن والدتها وأشقائها، حيث تم إعطاؤها كل الاهتمام والمتابعة، ما ساعدها على إظهار قدرتها وإثبات نفسها وتعزيز انخراطها بالمجتمع.

وتسوق رنا الإنتاج كما ذكر والدها من خلال توزيعه ضمن السوق المحلية إضافة للمشاركة بالمعارض والبازارات، والتي كان آخرها مع جمعية محبة ووفا ضمن بازار أياد مبدعة، حيث لاقت أعمالها اهتمام وإعجاب زوار البازار.

وحسب يارا شقيقة رنا، فإن شقيقتها لديها إمكانيات ومهارات، وتعلمت العمل من تلقاء نفسها بعد التجريب ومتابعة ما يخص هذا المجال عبر الإنترنت، حيث انتقلت لمرحلة الإنتاج مع تفريغ طاقتها بأعمال يدوية متنوعة، كما تسعى دائماً لمتابعة وتطوير عملها إلى الأفضل، مؤكدة أهمية إعطاء كل شخص من ذوي الإعاقة ما يناسب إمكانياته وجعله قدر الإمكان يعتمد على نفسه، انطلاقاً من أهمية العمل الذي يعزز مكانة الإنسان وحضوره بالمجتمع.

وتحظى رنا باهتمام وتقدير من يتابع عملها فوفقاً للشاب مجد الأوس المطلع على تجربتها فإنها موهوبة بالفطرة وتعد أنموذجاً متميزاً لذوي الإعاقة الذين تحدوا الصعاب وأثبتوا وجودهم بالمجتمع بطريقة إيجابية عبر العمل والإنتاج.

عمر الطويل

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