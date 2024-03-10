البرتغاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

لشبونة-سانا

توجه الناخبون في البرتغال اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان.

وذكرت AFP أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم للمشاركة في هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي للمشاركة فيه نحو 10.8 ملايين ناخب هذا المساء مع انتهاء فرز الأصوات.

وبحصوله على ما يزيد على 30 بالمئة من الأصوات تصدر التحالف الديمقراطي بقيادة لويس مونتينيغرو 51 عاماً استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدماً بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس 46 عاماً.

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