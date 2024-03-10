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ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 25 شهيداً

2024-03-09

القدس المحتلة-سانا

استشهدت فلسطينيتان إحداهما رضيعة مساء اليوم في قطاع غزة المنكوب جراء سوء التغذية ما يرفع عدد الشهداء بسبب الجوع في القطاع إلى 25 شهيداً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن طفلة تبلغ من العمر شهرين وفتاة /20/عاما استشهدتا في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع نتيجة سوء التغذية والجفاف مؤكدة أن المجاعة شمال القطاع وصلت إلى مستويات قاتلة.

ويعيش قطاع غزة ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وخاصة إلى المناطق الشمالية فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة الفلسطينيين وخاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين.

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