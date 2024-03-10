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فوز متأخر وصدارة مؤقتة لآرسنال على حساب بريتفورد

2024-03-09

لندن-سانا

خطف آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه برينتفورد بنتيجة هدفين لهدف اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي آرسنال كل من ديكلان رايس وكاي هافيرتز في الدقيتين (19) (86) بينما سجل يواني ويسا هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة (45+4).

وبهذا الفوز انتزع آرسنال الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة قبل لقاء ليفربول (63) نقطة ومانشستر سيتي (62) غدا في حين تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

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