بمشاركة 200 متدرب … إطلاق مشروع دورات التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة

حلب-سانا

أطلقت طائفة الأرمن البروتستانت في سورية اليوم النسخة الرابعة لمشروع دورات التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة خلال حفل في دار رئاسة الطائفة بحلب.

وتستهدف الدورة الرابعة للمشروع 200 متدرب ومتدربة من متضرري الحرب الإرهابية والزلزال في 17 مهنة صناعية وإنتاجية وتقنية ضمن ثلاث مراحل، هي التدريب والتمكين وريادة الأعمال وتختتم بتوزيع معدات الإنتاج على المتفوقين.

وبين محافظ حلب حسين دياب أهمية فئة الشباب التي تشكل حجر الزاوية في البناء والتنمية منوها بدور الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز دور هذه الفئة المهمة.

وأضاف أن أهمية هذه المبادرات تكمن في توفير فرص العمل للشباب عبر تأسيس مشاريع اقتصادية وإنتاجية، تسهم في كسر الحصار وتجاوز آثاره السلبية.

بدوره بيّن رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان أن برنامج دورات التدريب المهني بمثابة وضع المسؤولية على عاتق الشباب للانخراط في الاقتصاد والمشاركة في مرحلة إعادة إعمار سورية وتعافيها.

وعبّر المشارك في دورة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أحمد المصري في تصريح لمراسل سانا عن سعادته بالاستفادة من المشروع بعد سنوات من الخدمة في صفوف الجيش العربي السوري نحو انطلاقة جديدة تسهم بتلبية حاجة الأسرة بمدخول جديد والدخول إلى سوق العمل بحرفية.

وتحدثت المشاركة في دورة التفصيل والخياطة ختام يوسف عن أهمية التدريب المهني في تمكين المرأة وإكسابها دور مسؤول في مساندة الأسرة معيشياً، وتشجيع السيدات الأخريات بروح تشاركية وتبادل الخبرات.

ولفتت المشاركة في دورة الحلاقة النسائية غروب حميدوش إلى ضرورة وأهمية المشروع بالنسبة لها كأم معيلة للأسرة والأفق الذي يلي مرحلة التأسيس للمشروع.

أوهانيس شهريان

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