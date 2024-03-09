خسارة مفاجئة لأتلتيكو مدريد أمام قادش

مدريد-سانا

حقق قادش فوزاً مفاجئاً على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم قادش عن طريق خوانمي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وشارك لاعب المنتخب السوري أيهم أوسو لأول مرة مع فريقه قادش، ليكون أول لاعب سوري يلعب مباراة رسمية في الدوري الإسباني أو أي من الدوريات الخمس الكبرى.

ورفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز 18 بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث والذي سيواجه أوساسونا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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