الفتوة يفوز على تشرين في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الفتوة على تشرين بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق، في ختام الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل للفتوة يوسف الحموي وعبد الرحمن الحسين في الدقيقتين الـ 44 والـ 79، بينما جاء هدف تشرين عند الدقيقة الـ 65 بواسطة أيمن عكيل، ليرفع الفتوة رصيده بهذا الفوز إلى 39 نقطة في الصدارة، وظل تشرين بالمركز الرابع محتفظاً بـ 28 نقطة.

وكانت الجولة الـ 16 انطلقت أمس، وشهدت فوز الساحل على حطين بثلاثة أهداف لهدفين، والجيش على الحرية بالنتيجة ذاتها، والوحدة على الطليعة بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل جبلة مع الوثبة سلباً، والكرامة مع الاتحاد أهلي حلب بهدفين لمثلهما.

محمد الرحيل

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