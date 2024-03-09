لازاريني: الأونروا معرضة لخطر التفكيك جراء توقف تمويلها

جنيف-سانا

أكد المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني أن وكالة الأونروا معرضة لخطر التفكيك بسبب توقف تمويلها.

وقال لازاريني في مقابلة مع شبكة آر تي إس السويسرية اليوم: إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أصبحت مهددة بالموت ومعرضة لخطر التفكيك، بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم، لافتاً إلى أن مصير الفلسطينيين اليوم في غزة، والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، على المحك.

وشدد لازاريني على أن مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الوكالة ستؤدي إلى التضحية بجيل كامل من الأطفال وزرع بذور نزاعات مقبلة.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني حذر أمس من أن مجاعة كبرى تواجه قطاع غزة، حيث يموت الأطفال بسبب الجوع والعطش.

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