استفاد منه 212 شاباً وشابة… الغرفة الفتية الدولية بدمشق تختتم مشروع مهارات العمل المكتبي

دمشق-سانا

أنهت الغرفة الفتية الدولية بدمشق أعمال مشروع مهارات العمل المكتبي لنطاق الأعمال والريادة بجلسة حوارية أقامتها اليوم، ركزت على سوق العمل ومهاراته المطلوبة والتعريف بنتائج المشروع الذي انطلق الشهر الماضي، واستفاد من التدريبات التي قدمت خلاله 212 شاباً وشابة.

الجلسة التي أقيمت ضمن مؤتمر ختامي للمشروع في مدينة الشباب بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشارك فيها عدد من الفاعلين في مجال الأعمال بينت أن المشروع يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة والخبرة الضرورية لدخول سوق العمل المتنوع والمتطور، إضافة إلى رفع مستوى البيئة الوظيفية وإطلاق نموذج دليل عمل للمهارات وهيكلة الشركات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة لعام 2024 محمد جهاد الهندي أن الغرفة الفتية في هذا العام تسعى لأن تكون المنصة التي تنقل عالم الأعمال إلى مستوى جديد ومفهوم قائم على الشراكات الصحيحة والاستثمار الصحيح للموارد البشرية وتنميتها.

وأشار نائب الرئيس المحلي لنطاق تطوير وريادة الأعمال كرم مصطفى إلى أهمية المشروع لجهة تحقيق بيئة اقتصادية وإنتاجية أفضل في سوق العمل وفي القطاعات المختلفة العامة والخاصة، ما يعزز تحفيز تطور الموظفين وتطوير تنظيم عمل الشركات وأنظمتها الداخلية، لضمان تحقيق المهارات المطلوبة بشكل أوضح إضافة إلى زيادة مفهوم الأمان الوظيفي.

بدوره لفت مدير المشروع المهندس محمد نجاتي الشهابي إلى أنه تم تحديد 12 مهارة يتطلبها سوق العمل وتساعد الشباب على تطوير قدراتهم، وركزت المرحلة الأولى من المشروع على تطوير المهارات الشخصية واستخدام التكنولوجيا في الأعمال المكتبية، مبينا أنه استفاد من المشروع 212 متدرباً ومتدربة من مختلف الاختصاصات.

وأكدت المهندسة المتدربة آية العمر أن الجلسات التدريبية مهدت للمتدربين دخول العمل في الشركات وأكسبتهم مهارات التواصل الاجتماعي واستخدام برامج الأوفيس الأساسية في العمل، بينما أشار المتدرب همام كناج ويحمل إجازة في إدارة الأعمال إلى أن المشروع ركز على مواضيع مهمة لدخول سوق العمل من خلال الانتقال من الحالة النظرية إلى التطبيق العملي وفتح آفاق معرفية جديدة لهم.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية تأسست عام 2004 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في سورية وهي شبكة عالمية تطوعية من المواطنين الفعالين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 40 عاماً، وتهدف إلى النهوض بالمجتمعات وتوفير فرص التنمية لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في أربعة نطاقات هي تطوير الأفراد والتأثير المجتمعي والأعمال والريادة والتعاون الدولي.

أمجد الصباغ

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