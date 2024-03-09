شتاء الولايات المتحدة الحالي هو الأكثر دفئاً على الإطلاق

واشنطن-سانا

شهدت الولايات المتحدة شتاء يعد الأكثر دفئاً على الإطلاق والذي تميز بشكل خاص بحرائق قياسية وذوبان للجليد.

ونقلت فرانس برس عن وكالة المراقبة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي نوا قوله في تقرير: إن “متوسط درجات الحرارة خلال فصل الشتاء المناخي من كانون الأول إلى شباط في الولايات الأميركية المتجاورة باستثناء ولايتي ألاسكا وهاواي كان 3.1 درجات مئوية” مضيفة: إن “هذه الحرارة المستمرة تسببت في انخفاض مستمر في الغطاء الجليدي للبحيرات العظمى في شمال الولايات المتحدة والذي وصل إلى مستوى تاريخي منخفض في منتصف شباط المنصرم”.

وأشار التقرير إلى أن حريقاً اندلع الشهر الماضي في ولاية تكساس أتى على أكثر من 430 ألف هكتار ليصبح أكبر حريق في تاريخ هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة وهو أمر مستغرب في فصل الشتاء.

وكان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق فيما كان شباط جزءاً من سلسلة سجلت تسعة أرقام قياسية شهرية متتالية لارتفاع درجات الحرارة.

كما وصل متوسط درجة حرارة المحيطات التي تغطي 70 بالمئة من مساحة الأرض إلى رقم قياسي جديد مع احتساب جميع الأشهر مجتمعة حيث صنف شهر شباط وحده على أنه ثالث أدفأ شهر في الولايات المتحدة منذ 130 عاماً.

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