القوات العراقية تدمر مخابىء لإرهابيي (داعش) في صحراء الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم تدمير مخابىء وأوكار لإرهابيي “داعش” في صحراء الأنبار غرب البلاد.

وذكر بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أنه “استمراراً لعمليات وعد الحق في مرحلتها الثالثة في صحراء الأنبار باشرت قوة أمنية بعملية نوعية مباغتة أسفرت عن تدمير عدد من المخابىء كان بداخلها كميات من الوقود والذخائر والمستندات تعود إلى عناصر “داعش” وفلوله”، مضيفاً: إنه دمرت في هذه العملية جميع المخابىء التي تمت السيطرة عليها.

وأشار البيان إلى أن القطعات الأمنية في جميع قواطع العمليات تواصل عملياتها في تعقب ومطاردة فلول الإرهاب وعناصره وتكبدها المزيد من الخسائر.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض اليوم على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة بابل وسط البلاد.

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