أربعة فرق سورية تتأهل إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية

دمشق-سانا

تأهلت أربعة فرق سورية إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية بعد حصولها على مراكز متقدمة في النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا اي سي بي سي لعام 2024 التي نظمتها الأسبوع الماضي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر المصرية بمشاركة 137 فريقاً من أكثر من 73 جامعة.

ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن الفرق السورية المتأهلة تمثل جامعات دمشق وتشرين والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والجامعة الافتراضية السورية، بمعدل فريق واحد من كل جامعة.

وحسب البيان مثَّل سورية في المسابقة 15 فريقاً من ثماني جامعات هي الجامعة الافتراضية السورية وجامعة دمشق وجامعة تشرين وجامعة حلب وجامعة البعث والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الوطنية الخاصة، إضافة إلى 3 فرق يافعين.

ووفق البيان حققت الفرق السورية ثلاث ميداليات فضية، اثنتان للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وأخرى للجامعة الافتراضية، وميداليتين برونزيتين لجامعتي دمشق وتشرين، إضافة إلى برونزية أخرى لأحد فرق اليافعين في البطولة التي أقيمت لليافعين بالتوازي مع بطولة الجامعات.

وكان نهائي المسابقة جرى يوم الأربعاء الماضي، وشارك به نخبة من الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين العاملين في مجال المعلوماتية على مستوى الوطن العربي، واستمر خمس ساعات متواصلة وتضمن مسائل برمجية عالية المستوى.

ومن المقرر إقامة النهائي العالمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في كازاخستان خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتلقب المسابقة بـ حرب العقول وهي أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية، إذ أصبحت تشكل الأرضية لبناء مجتمع معلوماتي عالمي متعاون أكثر، فالمشاركون ليسوا مطالبين فقط بحل المسائل وإنما بابتكار طرق ذكية وفعالة في الحل.

هيلانه الهندي

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