الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ 29” و197 مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 975 عسكرياً أوكرانياً وأسقطت طائرة من طراز ميغ 29 و197 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس خلال الساعات الـ 24 الماضية أنه في محور كوبيانسك.. دمرت القوات الروسية مركبتين عسكريتين أوكرانيتين ومنصة مدفعية غفوزديكا ومدفع هاون.

وفي محور دونيتسك.. تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين للقوات الأوكرانية وسبع مركبات عسكرية وراجمة مضادة للطيران من طراز “ستريلا 10” ومدفع ميدان ومستودع ذخيرة ميداني.

وفي محور أفدييفكا.. تم تدمير ثلاث مركبات قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و18 مركبة عسكرية، ونظام مدفعي من طراز “إم 777” وراجمة صواريخ ورادار مضاد للبطاريات.

وفي محور دونيتسك.. دمرت القوات الروسية ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز “سترايكر” وأربع مركبات عسكرية ومنصتي مدفعية “إم 777” ومنصة مدفعية “سيزر” فرنسية الصنع ومدفع “رابير” ومحطة حرب إلكترونية.

وفي محور خيرسون.. تم تدمير ست مركبات عسكرية أوكرانية ومدفع ميدان ومحطة حرب إلكترونية من نوع خورتيتسيا.

وأشارت الوزارة إلى تدمير منظومة صواريخ “إس 300” أوكرانية، وتم اعتراض ثلاثة صواريخ “هيمارس” وقنبلة جوية موجهة من نوع “هامر”.

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