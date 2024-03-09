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طائرات مسيرة وصواريخ تستهدف سفينة ومدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن

2024-03-09

صنعاء-سانا

أعلنت القوات اليمنية اليوم تنفيذها عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا سفينة وعدداً من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن بيان للقوات اليمنية قوله: إن القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت سفينة بروبيل فورتون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، والثانية استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية الأخرى في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك ب 37 طائرة مسيرة.

وأكد البيان أن العمليتين حققتا إصابات مباشرة.

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