القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 155 على قطاع غزة إلى 30960 شهيداً و72524 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيداً و122 جريحاً.

– عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 155 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.