عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 155 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 155 جواً وبراً وبحراً، مع ارتكاب مجازر وجرائم مروعة بحق الفلسطينيين.

وفق وسائل الإعلام الفلسطينية استشهد 24 فلسطينياً جراء قصف طيران الاحتلال عدداً من المنازل في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، فيما أصيب خمسة آخرون جراء قصف طيران الاحتلال سيارة في منطقة الثوابتة جنوب خان يونس.

واستشهد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد 3 أطفال داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بسبب سوء التغذية والمجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.

وفي جباليا شمال القطاع، ارتقى 9 شهداء بينهم أطفال في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنازل، فيما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأصيب 20 فلسطينياً على الأقل، جراء قصفهم من قبل طيران الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30878 شهيداً و72402 جريح، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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