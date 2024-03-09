العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني ويقصف منزلاً في بلدة بليدا

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، وأقدمت إحدى طائراته المسيرة صباح اليوم على قصف منزل في بلدة بليدا بصاروخ.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والبستان، كما أغار طيرانه الحربي بعيد منتصف الليل الفائت على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية، ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة كالسنديان والصنوبر والزيتون.

وفي السياق ذاته قصف العدو الإسرائيلي بالمدفعية محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام وعلما الشعب ورامية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدو التجسسي والاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف نهر الليطاني، واستمر العدو الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط.

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