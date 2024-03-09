برلمانية أمريكية تنتقد إعلان بلادها إنزال مساعدات لأهالي غزة وهي تستمر بالدعم العسكري لـ (إسرائيل)

واشنطن-سانا

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي براميلا جايبال، حديث إدارتها عن إنزال مساعدات لأهالي قطاع غزة في الوقت الذي تستمر فيه واشنطن بتقديم المساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي.

وتساءلت جايبال في حديث مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن المغزى من إنزال المساعدات الأمريكية جواً على قطاع غزة، فيما تعد أمريكا أكبر ممول لـ “إسرائيل” عسكرياً، معتبرة أنه يجب إحداث تحول في السياسة الأمريكية قريباً لإدخال المساعدات فوراً إلى غزة.

وتعد النائبة جايبال من المطالبين بشكل مستمر بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري وصف من جنيف أمس الاقتراح الأمريكي لإنشاء رصيف بحري على شاطئ غزة بأنه “خبيث”، مذكراً بأن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعماً مالياً لـ “إسرائيل”.

ووثق مقطع فيديو أمس استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة.

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